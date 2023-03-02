近日大陸掃黑犯罪劇《狂飆》紅遍全網，其中演員張頌文飾演劇中人物高啟強，從魚販被一步步「逼」成黑幫大佬，精湛演技讓他一炮而紅，許多網友開始回顧張頌文的經歷，發現張頌文有一張和林志玲合照，兩人的關係也引起外界討論。

近日網上流傳張頌文與林志玲的合照，畫質並不清晰，看起來已有一段時間，照片中林志玲戴著黑框眼鏡，穿著簡單的襯衫、牛仔褲，狀態看起來非常休閒，張頌文左手摟住林志玲的腰；當時張頌文是林志玲的表演老師，他曾擔任過多部電影的表演指導，電影《幸福額度》中林志玲需要分飾兩角，因此找來張頌文指導林志玲演戲，拍攝過程中張頌文多次鼓勵對方，電影上映後外界誇讚林志玲演技出彩，張頌文特地發文「謝謝大家認可林志玲的表演，老師最幸福的時刻莫過於此」，可見兩人關係相當好。

近日網上流傳張頌文與林志玲的私下合照。（圖／微博）

張頌文多次稱讚林志玲。（圖／微博）

張頌文多次稱讚林志玲。（圖／微博）

張頌文多次稱讚林志玲。（圖／微博）

張頌文童年社會閱歷豐富，職高畢業後曾當過5年的導遊，還得過「廣東省最佳導遊」獎，24歲為了追求表演夢考入北京電影學院，在學校當過學生會主席，畢業後留校做了八年助教，不過因為外型沒有特別亮眼，張頌文多擔任電影或電視劇的表演指導，2009年張頌文陸續在文藝電影中出演小角色，2020年他在電視劇《隱秘的角落》中表現獲得外界關注，2023年《狂飆》熱播，張頌文因飾演黑幫老大高啟強漲粉145.81萬，獲得不少網友的喜愛。