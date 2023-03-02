由於2022年九合一大選慘敗，總統蔡英文辭去民進黨主席一職，前民進黨副秘書長、前總統府發言人林鶴明也於年初卸任黨職，並於1日出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長。對此，立委王鴻薇今（2）日表示，每次選前親綠側翼都會暴增，質疑林鶴明去三立別有所圖。

王鴻薇在節目《新聞大白話》嘲諷，不知道林鶴明是要發展怎樣的人工智慧技術。她透露，這家公司就是直接去三立總部面試，主要就是在做一些社群媒體的經營，而林鶴明一向被外界視為網軍頭子。「他就是中央廚房，今天假如要攻擊侯友宜的時候，就由中央廚房發起。」

對於綠營的選戰策略，王鴻薇也提到，每一次選舉前，親綠的側翼粉專就會如雨後春筍般成立，一波接著一波，林鶴明到三立的創造製能公司，應該就是要開發網軍側翼的人工智慧。她強調，「民進黨說黨政軍退出媒體，結果現在又大動作的入駐媒體，真的是綠能是你不能。」

另現任民進黨主席賴清德2019年參加黨內總統初選時，曾經遭到網軍鋪天蓋地的攻擊，讓他一度喊話蔡英文，「請妳的網軍停止攻擊我」。現在林鶴明到三立工作，媒體人陳揮文也要賴清德好好想想，2019攻擊賴清德的網軍是誰在操盤？