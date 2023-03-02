高雄市毒品防制局積極於高雄市各區佈建全國首創「里辦毒品防制關懷站」，將服務窗口直接拉到第一線的社區里辦，單一窗口專門服務，提供社區里民毒品防制宣導、轉介、關懷、諮詢的一站式服務，2日舉辦三民區86里的里辦毒防關懷站成立啟動儀式，目標是拓展到高市38個行政區完成890里，讓區區里里皆有站。

毒防局2日舉辦三民區86里的里辦毒防關懷站成立啟動儀式。(高雄市毒品防制局提供)

毒防局今年持續擴點，再度啟動「好里相挺 有里好站」，前進本市里數居冠的三民區，2日與三民區公所及里長主席黃文良率領的86位里長、鄰長、巡守隊、志工隊等逾500位里民出席三民區86里的里辦毒防關懷站成立啟動儀式。

高雄市政府毒品防制局長林瑩蓉頒發「里辦毒品防制關懷站」站牌予里長主席黃文良等86位里長，毒防局也提供反毒雄讚安全帽，大家戴上安全帽一起宣誓反毒，隨即進行毒品防制宣導衛教。

林瑩蓉局長表示，「毒品零容忍」一直是市府推動毒品防制工作的堅定立場，毒防局團隊深入社區推動相關工作，從最貼近社區民眾的第一線里辦公處開始做起。毒防局目前已成立里辦毒防關懷站有田寮、鹽埕、大寮、鳳山、左營、鼓山、前鎮、苓雅等8區336站，三民區86里的加入，將達到422站，共同攜手強化高雄市的毒防網絡。

而毒防局持續推動里辦毒防關懷站，里民有相關的毒品問題，里辦可以直接交給毒防局來協助，不僅發揮社區互助精神，並能提升社區毒品防制成效，未來拓展到高市38個行政區完成890里，讓區區里里皆有站，達成社區綿密毒防網的目標。

林瑩蓉局長也請各位里長一定要將里辦關懷站牌貼在里辦門口，讓里民充分了解有里辦毒防關懷站的協助，以及24小時免費毒防諮詢專線0800770885（請請你幫幫我）可以撥打求助。

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