桃園檢警去年9月在龍潭查獲面積多達一甲的大麻田，現場大麻株多達4218株，史上最多。桃園地院審理，主嫌、松聯幫元老吳來居依製造二級毒品罪處11年有期徒刑，柯姓男子9年，其餘6名移工2年10月至2年6月不等，可上訴。

檢方調查，吳姓男子2021年6月和已經死亡的陳姓男子共同謀議製造大麻，並招攬柯姓男子入夥，承租桃園市龍潭區位於601營區旁的土地做為栽種大麻農場，並陸續雇用6名失聯外籍移工。

其中陳男負責取得大麻種子，吳男提供資金、技術並負責農場內指揮及工作分配，柯鴻彬負責農場內水電設備維修、搬運重物等粗重工作，移工則是在農場內從事大麻植株澆水、翻土、除草、剪枝、乾燥。並在2022年9月將大麻花、葉，風乾製成可供施用的大麻菸草，吳男另外將剪下的大麻葉浸泡在酒精中，使大麻成分溶出而製造大麻酊。

檢警共查獲大麻活株4218株、已採收大麻植株重12.8公斤3大包、大麻花含樹枝2公斤1包， 大麻菸草共2大包約1公斤、1小包約2公克，大麻酊11罐約11公斤。因栽種面積達1甲，且防衛嚴密，警方甚至出動空拍機蒐證。

桃園地院審理，8人從偵查至審理中均坦認犯行，考量吳男及柯男均有正當工作，卻不以正途謀生，圖以製造、販售大麻謀利，栽種大麻數量甚鉅，已製成大麻菸草及大麻酊亦不在少數，幸而為檢警及時查獲，始未流入社會。其2人所為，已創造極大社會毒害風險，不宜寬貸。念及吳男及柯男始終坦承犯行，詳為交待犯罪始末、參與共犯及分工模式，已見悔意，堪認其犯後態度良好，各處有期徒刑11年及9年。

其他6名印尼移工，遠離家鄉工作而與家人分隔兩地，承受離鄉情緒及經濟壓力，又因與雇主發生不愉快或遭不當對待而逃離原有工作場所。以為是園藝工作應徵，後來才知道是種大麻，考量另謀他職不易，又須負擔印尼家人生活費用才誤入歧途，且一再表示悔意，各處2年6月至2年10月不等，將於執行完畢或赦免後，驅逐出境。另柯男領取薪資49萬元應依法沒收，至於移工已領36萬至6萬不等，考量除了參與大麻外，還有打掃、清潔等，若沒收恐有過苛，依法酌減其應沒收及追徵數額。

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