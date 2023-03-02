馬斯克在「投資人日」長達三個多小時的活動接近尾聲時，竟脫口說出「AI讓我壓力超大」。

在馬斯克提出的「總體規畫Part 3」（Master Plan Part 3）中，特斯拉自己充滿野心的AI計畫扮演著重要角色。特斯拉發表一個影片，由特斯拉開發的人形機器人「Optimus」操作著其他Optimus 機器人的零組件，就像是要組裝自己的複製品一樣。公司高層並詳細介紹了特斯拉如何運用AI技術訓練自家電動車進行無人自動駕駛。

但是當一位分析師提問AI可否幫助特斯拉製造汽車時，馬斯克卻語帶保留，他表示：「我認為AI不會很快幫我們製造汽車，到那時候......我們任何人的工作都將失去意義」。

本周早些時候，馬斯克似乎透過推特證實有關於他正在招募一個AI技術團隊，以打造一個能與微軟支持的OpenAI聊天機器人ChatGPT匹敵的競爭產品。目前Alphabet旗下谷歌、臉書母公司Meta Platforms等大型科技平台也正在開發類似的系統。

去年12月馬斯克在推特上表示，ChatGPT可以依指示起草散文、詩歌，甚至可能編寫電腦程式，稱「這實在好極了，我們距離超強大的AI技術不遠了」。

但在周三的投資人活動上，他卻當著Autopilot部門主管等公司高層，以及在場所有分析師面前表達擔憂與不安：「我有點擔心AI這件事，我們需要某種監管機構或能監督AI發展的東西，以確保其運作符合公眾利益。這是一項非常危險的技術。我擔心我可能已經做了一些事情來加速這件事」。

馬斯克表示，特斯拉為了讓自家車輛能安全地自動駕駛所做的努力「顯然是有用的AI」，特斯拉在AI方面做得很好，但他隨後卻嘆了口氣說道：「但AI讓我壓力超大。我不知道該說些什麼」。