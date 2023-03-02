烏克蘭東部城市巴赫穆特(Bakhmut)的攻防戰已經持續7個月，這場戰役是雙方意志力的比拚。烏克蘭官員表示城鎮已相當殘破，難以繼續防。而俄軍的瓦格納傭兵團的首領也承認，烏克蘭守軍非常頑強，戰鬥「非常激烈」。

半島電視台(Aljazeera)報導，烏克蘭表示，儘管巴赫穆特的戰略價值有限，但仍然需要進行了激烈的抵抗，以減傷敵軍有生力量為主要目標。烏克蘭議員拉赫寧(Serhiy Rakhmanin)說：「或許是遲早的事，我們可能不得不離開巴赫穆特。不惜任何代價堅守它是沒有意義的……但是目前我們繼續保衛巴赫穆特，可以使俄羅斯造成持續大量的損失，耗用彈藥和資源。」

這座城鎮曾經有大約70,000 人口，如今只剩下4,500人。

烏克蘭總參謀部(ISW)強調，烏克蘭軍隊可以選擇在他們認為合適的時機點從巴赫穆特，執行有序的撤軍，而目前還沒到那個時候。但最近幾週，俄羅斯的部隊已進到巴赫穆特的北東南三邊，唯一的出路是向西。因此「烏軍的撤離時刻」，可能在不久之後。

另一方面，持續猛攻巴赫穆特的瓦格納部隊也感到疲憊，集團首領普里戈津(Yevgeny Prigozhin)說：「烏克蘭持續在向巴赫穆特投入預備備隊，他們全力以赴守住它。」 顯然從他的角度來看，烏軍沒有打算撤退。

普里戈津在受訪時說：「數以萬計的烏克蘭士兵持續打退我軍的進攻，每天都有傷亡傳出。」

他認為瓦格納部隊沒有士氣問題，但是缺乏彈藥，對此，他與俄軍高層的關係逐逐變得惡劣。

巴赫穆特離瓦格納的主要基地-波帕斯納(Popasna)僅有十幾公里之遙，因此對俄軍來說，有某種程度的有限戰略價值，而且代表俄軍渴望已久的成功。