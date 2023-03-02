導演魏德聖擔任《誰來晚餐14》來賓，拜訪來自捷克「跑山獸」稱號的登山搜救高手Petr一家。（公視提供）

導演魏德聖日前上公視《誰來晚餐14》分享曾帶著兒子，從台東徒步到花蓮，感嘆大自然魔力加深父子間情感。父子倆在將近10天的路途中，幾乎每天從早到晚都彼此對話，什麼話題都能聊。

魏德聖聊起這段旅程感到非常滿足，「本來他跟我的感情並不會無話不說，但走完那幾天的路以後，我們兩個感情就變得很好，就連他喜歡哪個女生都會跟我講，就是那種無話不說。」並欣慰表示還好自己有做這件事情，現在沒有遺憾了。

提到壓力問題，魏德聖在節目中敞開心胸，向老友說出這幾年衝撞事業的疲憊。尤其當遇到資金出問題時，魏德聖表示當時真的瀕臨崩潰邊緣，每天晚上幾乎都要靠酒精來讓自己入睡：「可是喝到讓自己可以睡著的狀態，其實半夜還是會醒過來，一醒過來又會更痛苦。」

感嘆認為人不管活到幾歲，就算是已經到七老八十，還是在尋找一個平衡點，尋找一個興趣跟工作的平衡點。餐桌上魏德聖與受訪者彼此交流心得，意外鼓勵了彼此、療癒對方，讓魏德聖直呼：「還好有來、還好有來！」本集將於明（3日）晚間9點在公視播出。

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