美國國務卿布林肯1日稱，如中方真心實意對待關於政治解決烏克蘭危機的立場文件中所提的首條原則，即「尊重各國主權」，就應在過去一年支持烏克蘭完全恢復主權，但中方一直背道而馳，助俄進行宣傳和散布虛假信息，在國際組織中為俄打掩護，現在正考慮向俄羅斯提供致命性軍事援助。中方不能「腳踩兩條船」，一邊對外樹立自身維護和平的形象，一邊又以各種方式火上澆油。中國大陸外交部發言人毛寧今天（2日）在例行記者會中反嗆布林肯「信口開河」。

毛寧指出，在烏克蘭問題上，中國始終堅持客觀公正立場，致力於勸和促談，推動危機政治解決。中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，美國一直向烏克蘭戰場輸送致命性武器，還四處煽風點火，散布虛假信息，中方堅決反對美國聲稱尊重領土主權，卻在台灣問題上走邊緣、搞突破，違背自身政治承諾，向中國台灣地區出售先進武器。

毛寧表示，美國說要和平，卻在世界各地發動戰爭，煽動對抗。美國強調要尊重維護國際秩序，卻大搞非法單邊制裁，將國內法凌駕於國際法之上。美國說要公平競爭，卻濫用國家力量，無理打壓別國企業，踐踏國際貿易規則。

毛寧認為，美國應當做的是反躬自省，停止混淆視聽，信口開河，以己度人，切實承擔起自身的責任，做推動局勢緩和，勸和促談的事情，而不是對其他國家指手畫腳、說三道四、汙衊抹黑。