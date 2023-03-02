長園科公告，現金增資認股基準日為112年3月15日，現增價訂為33.5元，與長園科今日收盤價42.9元相較，相當於折價21.9％；本次現金增資將發行3,000張，其中80％約2,400張將由原股東按持股比率認購，10％約300張由員工認購，其餘10％約300張對外公開承銷。
長園科現增訂價33.5元 折價21.9％
長園科（8038）公告現增訂價為33.5元，比較長園科2日收盤價42.9元，相當於折價21.9％，長園科將發行現金增資3,000張，以公告的訂價計算，估可募得1.01億元。
長園科（8038）公告現增訂價為33.5元，比較長園科2日收盤價42.9元，相當於折價21.9％，長園科將發行現金增資3,000張，以公告的訂價計算，估可募得1.01億元。
長園科公告，現金增資認股基準日為112年3月15日，現增價訂為33.5元，與長園科今日收盤價42.9元相較，相當於折價21.9％；本次現金增資將發行3,000張，其中80％約2,400張將由原股東按持股比率認購，10％約300張由員工認購，其餘10％約300張對外公開承銷。
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