長園科公告，現金增資認股基準日為112年3月15日，現增價訂為33.5元，與長園科今日收盤價42.9元相較，相當於折價21.9％；本次現金增資將發行3,000張，其中80％約2,400張將由原股東按持股比率認購，10％約300張由員工認購，其餘10％約300張對外公開承銷。

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