回顧2022年第四季的營運成績，群創董事長暨執行長洪進揚表示，2022年第四季，雖然公司持續調降稼動率，但透過成本控制，毛利率以及營業利益率分別回升3.7以及5.3個百分點。

群創車用子公司CarUX持續在高階大型車用面板市場取得成長，2022全年營收金額年對年成長58％，佔群創營收比重持續提升，去年第四季營收占比拉升到21.9％。群創總經理楊柱祥表示，群創在車用事業上，不只是單純的面板供應商，而是更緊密與客戶共同提升技術與品質，以期給使用者更好的沉浸式車艙體驗。

群創在雙軌轉型的策略運作下，以原本的優勢與彈性跨界的能力，創造新應用場域，為產業注入活力，未來將協助策略夥伴在印度建立第一座a-Si前段廠（8代以上），透過群創的面板技術及供應鏈導入優勢，共同拓展印度市場。此外，群創旗下子公司睿生光電通過上市審查，CarUX亦規劃尋找策略合作夥伴，以強化競爭力創造新局。