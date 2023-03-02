新冠疫情爆發距今已超過3年，隨著疫情傾向流感化，民眾逐漸回歸常態生活，但也有專家示警，如果不記取這次的經驗，未來若再有類似災難發生，恐怕還是無法正確回應。英國前衛生官員貝瑟爾（James Bethell）近日接受媒體訪問就表示，政府曾在疫情初期考慮撲殺所有貓咪，顯示面對未知的疾病，一不小心就可能做出誤判，危及無辜生命。

綜合英國媒體《衛報》、《太陽報》報導，貝瑟爾在2020到2021年間，擔任衛生大臣韓考克（Matt Hancock）的副手，他日前接受英國電視台第四台（Channel 4）訪問，提到在疫情初期，政府掌握到的資訊非常有限，以至於一度懷疑新冠病毒可能經由寵物傳播，甚至「考慮必須要求大眾撲殺全英國所有貓咪。」

英國前衛生官員貝瑟爾（James Bethell）透露，疫情初期政府曾考慮撲殺所有貓咪。圖為英國首相官邸首席捕鼠大臣賴瑞。（圖／路透）

時間回到2020年7月，當時英國剛剛經歷一波疫情高峰，傳出一隻母暹羅貓感染新冠病毒，成為英國第一隻染疫的貓咪。英國政府連忙對養貓人士發出警告，最好不要親吻他們的寵物。

而時任病毒篩查計畫負責人的格拉斯哥大學比較病毒學教授霍西（Margaret Hosie），也向飼主建議「千萬要注意衛生問題」。

所幸政府並未陷入恐慌，沒有鑄下大錯。「你能想像我們若那樣做（消滅所有的貓），會發生什麼事嗎？」貝瑟爾告訴記者。「多虧仍有一些證據證明（貓不是傳染源），促使我們進一步調查」。