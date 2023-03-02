提前預訂餐廳到現場才被告知沒位置，真的會讓人當場傻眼。一名網友表示，日前特地訂了一間餐廳要和家人享受美食，不料到場後服務生卻要求他們排隊重新候位，還態度很差地說：「客人很多，我們能怎麼辦？」貼文一出，引發眾多鄉民的怒火，認為店家應該要控管翻桌時間，還說：「絕對鬧大！會吵的有糖吃」。

原PO在PTT WomenTalk板發文抱怨，表示連假時預訂了某間餐廳，打算和家人大快朵頤一番，一行人甚至還比預訂時間略早抵達，不料服務人員卻表示已經沒有位置了，且態度極差地說，「客人很多，我們能怎麼辦？」更隨即要求原PO一家排隊等候。對此，原PO滿腔怒火無處發洩，只好發文詢問：「訂好餐廳到了沒座位，會跟店家爭論嗎？」

貼文曝光後，一票網友也覺得無法接受，紛紛留言，「會生氣，不然訂辛酸的喔」、「有訂位那店家就要控管翻桌時間」、「林北絕對直接大聲嗆爆」、「一定會吵到店家給交代」、「沒位置還態度差，做生意不是這樣吧」、「絕對鬧大！會吵的有糖吃」，甚至還有不少人要求原PO公布店家名稱，以防踩雷。

不過，也有網友表示，儘管心情很差，但也只能自認倒楣，「生氣歸生氣，店家雙手一攤擺爛，還真的不能幹嘛」、「換一間吃啊」、「不吃了，也不會再去」、「我之前還訂過咖哩飯，到現場跟我說飯賣完了…除了給他一星好評，還能怎樣」。