直播天后丟丟妹（李明珊）以豪爽風格叫賣海鮮而走紅，豈料她與老公王心正爆出婚變消息，而丟丟妹也一併提出離婚訴訟，昨(1日)召開第4度調解庭後，男方在臉書上發文證實兩人婚姻已經告一段落了。對此，丟丟妹今(2日)稍早在IG上吐露心聲了。

王心正昨日透過臉書粉絲團「丟丟妹」和粉絲告知近況，坦承兩人的婚姻已然結束，並指出：「對於婚姻的破裂，我深感内疚和自責。我承認在這段關係中，我也有不足和缺點，沒有做到足夠好。我曾經想過很多如果，如果我更努力，如果我更加關心她，如果我更有耐心，或許我們就不會走到這一步了。」不過面對網友質疑「為何繼續使用丟丟妹」的名字，他也回應：「丟丟妹是我個人創立的，與我和李明珊的婚姻狀況無關。我的創作和努力，與任何一段婚姻都是獨立的。」

丟丟妹也在事隔一日後，首度於IG上吐露心聲，寫下：「生活的快樂，是自己給的。」並曬出一張照片。只見畫面中，她身穿一襲五顏六色的連身長裙，在木棧道上遙望向遠方，享受愜意的度假時光，原來是她日前飛往泰國遊玩時所拍的照片，而貼文一出，也讓粉絲看了安心不少，認為她沒有因為離婚的事情而影響生活。

事實上，丟丟妹爆出與王心正婚變的消息後，便捨棄了自己原先的百萬粉絲團，新創了「樓頂揪樓下」粉絲專頁，打算另起爐灶，日前也在其中更新一系列影片，獲得不錯的反響。