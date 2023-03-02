普發現金特別預算通過後，詐騙集團蠢蠢欲動，已有民眾收到可提前領現金的釣魚簡訊，斗六分局呼籲民眾不要隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流。日前警政署長黃明昭至警察廣播電台宣導反詐騙5大心法，「阿昭署長宣導防詐系列」今（2日）起也在斗六市環球中華影城大廳馬拉松式播放。

斗六分局偵查隊隊長江昆達率同仁到環球中華影城宣導反詐騙，並請業者在影城大廳託播「阿昭署長宣導防詐系列」短片，提升全民反詐的警覺心，讓詐騙集團無可趁之機會。

員警手持宣導短語講解反詐騙三步驟：「冷靜、查證、報警」，接到可疑電話或簡訊時要保持冷靜，並小心查證，千萬不要直接依照指示匯款，發現問題請立即報警或打165反詐騙專線洽詢。

江昆達表示，透過在電影院大廳託播「阿昭署長宣導防詐系列」短片，等待觀看電影的民眾都能多一分警覺，回家也能提醒家人。

江昆達說，警政署長黃明昭至警察廣播電台宣導反詐騙五大心法，包括假網路購物詐騙、投資詐騙 、解除分期付款詐騙、假愛情交友 、假冒親友詐騙，可於Youtube網站搜尋「阿昭署長宣導防詐系列」觀看。