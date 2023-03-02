健保署昨公布最新藥價，在1萬4090個品項中，有5511個品項調價，其中5475款藥降價、36款藥漲價。在降價的藥品中，以阿茲海默症用藥「憶必佳膜衣錠」砍價最多，從每錠8.9元降至6.3元，降幅近3成；漲價最多的則是抗生素「立妥適膜衣錠」，每錠從464元調升至575元，漲幅近4分之1。健保署提供2周時間供外界反映意見，新藥價預計4月1日上路。

醫審及藥材組組長黃育文表示，部分藥品過了專利期、收載超過15年，同分組藥品的價格就會「拉成一樣」，而在調整的過程，就會有部分藥品漲價、部分藥品降價。此次藥價調降平均比例為2.1％，是2013年試辦「藥品費用支出目標制」（DET）以來最少。調降最高的分類依序為心血管用藥、神經系統用藥及全身性抗感染劑，分別調降8.92％、6.58％、6.34％。

若以品項區分，價格調降最多的是阿茲海默症用藥「憶必佳膜衣錠」，成分為memantine，每錠從8.9元砍至6.3元，降幅29.2％。第2名則為同成分的阿茲海默症用藥「益美憶膜衣錠」，每錠從8.1元砍至6.3元，降幅22.2％。第3名為抗生素「碩邁沛霖顆粒」，主成分為sulfamethoxazole＋trimethoprim，每顆從99元砍至78元，降幅21.2％。

至於調漲的36個品項中，漲幅最大的是用於治療菌血症的2款linezolid抗生素「立妥適膜衣錠」，每錠從464元調升至575元，漲幅24％。其次為同成分的「卡比」利挫德注射劑，每劑從723元漲至874元，漲幅21％。

健保署表示，此次藥價調整有3項原則，包含已低於地板價的藥品不調整、調整後低於地板價則以地板價為限、已向食藥署通報並經評估確認短缺的藥品也不調整。對於調整後的藥價，廠商若有不敷成本情況，可於昨日公告後2周內檢具成本分析資料，向健保署申請重新核價，在未完成重新核定前，暫不調價。新藥價的完整名單預計在3月中出爐，4月1日上路。