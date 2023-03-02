南投縣立委補選，民進黨指控選委會要求拆除選舉文宣布條，質疑林明溱掌控選委會，簡直是獨裁時代的「土皇帝」；國民黨發言人林家興表示，民進黨抹黑手法故技重施，蔡培慧是「黑布條女王」再現，還敢為難基層公務員？

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、議員沈夙崢痛批南投縣選委會雙標，並指出林明溱陣營掌控選委會，主宰選舉規則，拆掉民進黨的布條，卻不拆林明溱的布條；這場補選是反林明溱霸凌的選舉，南投人一定要下架南投土皇帝的鴨霸的行為。

國民黨副發言人呂謦煒表示，蔡培慧陣營所質疑遭拆除的布條，內容不僅抹黑誤導，更違法使用林明溱的圖片，侵害林明溱的肖像權，該布條僅署名「民主進步黨」而未標註代表人姓名，也違反《選罷法》第52條「政黨及任何人印發以文字、圖畫從事競選、罷免之宣傳品，應親自簽名；其為法人或團體者，並應載明法人或團體之名稱及其代表人姓名」的規定。明明民進黨抹黑在先、違法在先，蔡培慧陣營竟然還有臉公然開記者會，實在讓人感到無恥。

呂謦煒表示，基層公務員只是依法行事，為什麼蔡培慧陣營還有臉出來開記者會，更打擊公務員的士氣？ 3個月前，蔡培慧陣營在縣內違法掛滿「黑道治縣」的布條抹黑南投，已遭縣府認定違法而遭拆除，現在民進黨故技重施，用違法的抹黑手段打壓林明溱，蔡培慧「黑布條女王」再現，民進黨更已是抹黑違法的慣犯。