黑沃咖啡2022年於馬來西亞首都吉隆坡展店，10個月開出15家門市，合作夥伴近日率20多位馬來西亞媒體工作者到台灣展開5天4夜台灣精品咖啡深度之旅。（黑沃咖啡提供／馮惠宜台中傳真）

HWC黑沃咖啡去年攜手馬來西亞福庫國際大舉在馬國佈點，大馬合作夥伴是福庫國際創辦人許建川（左5）率大馬媒體團訪台。（馮惠宜攝）

從台中起家的HWC黑沃咖啡，去年攜手馬來西亞福庫國際大舉在馬國佈點，10個月間連開15間門店，甚至創下單日500杯的嘉績；大馬合作夥伴是福庫國際創辦人許建川，該品牌源是韓國有李敏浩等國際紅星代言，在大馬健康家電市場市佔率達25％；強強連手不但4月間要在汶萊開分店，也計畫進軍新加坡、印尼等國。

黑沃咖啡2016年底創立，6歲的品牌在疫情3年間開創國際新戰線，為布局海外市場，早在2018年先申請哈拉認證為穆斯林市場準備，去年2022年於馬來西亞首都吉隆坡展店15家門市，2023年馬來西亞目標30家，許建川1日率20多位馬來西亞媒體工作者、網紅到台灣展開5天4夜台灣精品咖啡深度之旅。

一行人今（2日）抵達黑沃創始店進行咖啡問診活動，並且和台中市觀旅局長陳美秀、經發局長張峯源一起享用午宴，台中市政府也特別準備2019年台中珍奶節比賽年度代表珍奶：黑沃黑糖黑玉拿鐵做為迎賓禮，馬來西亞代表Subplace 許建川Mr.Hoe 和黃薇薇Zenda也帶來自馬來西亞特產回禮。

許建川表示，他和黑沃結緣與該公司來台求學並結婚的員工曾寶霓，經過多次參訪和溝通認同黑沃精品連鎖咖啡的定位，加上福庫8年來在馬國深耕家庭健康市場已有600萬會員，透過會員導流加乘，讓黑沃進軍馬國10個月即開設15家分店，今年朝50店目標前進。

他也透露，今年4月將到汶萊開分店，未來將帶著黑沃一起進軍新加坡、印尼等有回教信仰的國家；HWC黑沃咖啡馬來西亞執行長黃微微說，回教徒不能喝酒，因而信徒們到深夜也還在喝咖啡，市場相當具潛力。