國際疫情趨緩後，下周將有郵輪停靠基隆港，基隆市政府推出郵輪旅客打卡摺頁，帶郵輪觀光客走逛基隆。圖為國門廣場上的朱銘雕塑作品《紳士》。（張志康攝）

國際疫情趨緩後，下周將有郵輪停靠基隆港，基隆市政府推出郵輪旅客打卡摺頁，帶郵輪觀光客走逛基隆。圖為曾為岸田吳服店的義大利餐廳。（張志康攝）

除了市府的網美打卡摺頁外，基隆還有很多美好的視角，等待觀光客的探險。（張志康攝）

隨著國際疫情逐漸趨緩，各國的國門也逐漸開放，下周開始，也將有國際郵輪停靠基隆港。為了讓郵輪旅客能夠留在基隆，也帶動更多國內旅客認識基隆，基隆市政府推出「基隆郵輪打卡徒步路線摺頁」，專為郵輪旅客安排必拍景點，將基隆之美留存在旅客的記憶中。

基隆市觀光及城市行銷處長郭霽表示，考量郵輪旅客於到離港間約有6小時的岸上旅遊時間，為提供郵輪旅客到基隆港區拍照打卡，市府新推出中、英版本「基隆郵輪打卡徒步路線摺頁」，從基隆港東、西岸郵輪旅客大樓下船的自助行旅客，分別規劃東、西岸專屬路線，依循圖示，就能輕鬆找到人氣IG打卡景點及基隆山海秘境。

從西岸郵輪旅客大樓出發的郵輪旅客拍照打卡徒步路線，網羅陽明海洋文化藝術館、太平青鳥、Keelung地標、中山路橋、委託行、慶安宮、護國城隍廟及海洋廣場、國門廣場等必遊必拍景點，其中特別推薦座落基隆火車站旁的「中山陸橋」是國際巨星舒淇在電影《千禧曼波》中，走在宛如夢境的長廊回眸顧盼，透過侯孝賢導演的運鏡與林強的音樂，共譜出經典畫面，也讓這座陸橋成為打卡朝聖點。

另一個拍照好景，就是Keelung地標及太平青鳥，旅客可以眺望市港美景，看老鷹飛翔與郵輪進出，選一本好書、點一杯咖啡，拍一張文青網美照。

從東岸郵輪旅客大樓出發的郵輪旅客拍照打卡徒步路線，建議旅客前往麗都蝶客花園、基隆塔、義二路商圈、基隆廟口商圈、慶安宮、海洋廣場、東岸商場及基隆表演藝術中心拍照。

其中有「基隆銀座」美譽之稱的義二路商圈，讓人津津樂道的打卡景點是原「岸田吳服店」的洋城義大利餐廳，在當年是由現任日本首相岸田文雄家族所經營，而隔壁的「自立書店」則是台灣第一間繁體中文書店。除此之外，特別推薦位在東岸商場E-SQUARE頂樓，擁有全台唯一空中海景跑道的東岸商場，提供民眾眺望郵輪、老鷹及美麗的港景，堪稱基隆打卡新地標，也是郵輪旅客最佳休憩站。

拍照打卡路線以中、英紙本摺頁及電子摺頁方式提供給郵輪旅客，欲索取紙本摺頁的郵輪旅客，可於3月7日郵輪首航日至東岸、西岸郵輪中心觀光巴士服務台索取，或至基隆旅遊網下載電子摺頁，歡迎郵輪旅客善加利用。