前新北市議員歐金獅參與本屆市議員選舉落馬，檢調發現，歐男去年9月為求順利當選，涉嫌前往樹林區詹姓前里長住家，交付150萬元，希望對方幫忙賄選，詹男夫妻後續辦理辦理免費餐敘，並發放印有歐男圖像的馬克杯尋求支持，新北地檢署今依選罷法起訴歐男，至於詹男夫妻則另案偵辦中。

起訴書指出，歐男為了順利當選議員，去年9月間兩度前往詹男住家，並提供150萬現金，希望對方幫忙一下，詹男將60萬賄款存進農會帳戶，同時將90萬現金存放在住家，作為日後宴客等資金。

詹男夫妻去年10月間以個人名義辦理，席開3桌（價值約1.6萬元）免費招待有投票權的民眾，歐男也指示助理前往餐會發放印有他圖像的馬克杯，同時抵達餐會逐桌敬酒，拜票尋求支持，藉此影響選民投票意向。

檢方接獲檢舉後，陸續搜索約談，歐男到案後坦承有交付150萬給詹男夫妻，希望對方協助選舉，不過，他辯稱是要詹男擔任樹林競總總幹事，處理人員調配、財務支出，才會交付現金。詹男表示，歐男確實有拿150萬，但他沒有同意協助選舉。

不過，檢方依據證人說詞、農會存款交易明細等資料，認定詹男確實有保管歐男給予款項，有免費設宴款待投票人，詹男妻子被約談時，歐男也曾與2人在律師事務所會面，討論答辯方向。檢方指出，歐男交付給詹男夫妻現金，有違選罷法，因此依法起訴。