大陸深圳有張都更簽約的「喜報」在網路上流傳，日前有名張姓屋主一口氣簽約9棟樓約9000平方公尺(約2722坪)，處理都更的辦事處有工作人員表示，確實有屋主簽約9棟樓，但實際金額不便透露，網友猜測至少可拿到補償金為4億4千多萬元，也讓網友有些羨慕認為「每天的鍛鍊身體項目沒了，只能在家裡吃利息」、「土豪啊，隨便幾個億到手！之後繼續收租，繼續做土豪」。

綜合陸媒報導，深圳1名張姓屋主，日前簽約9棟樓約9000平方公尺(約2722坪)，現場簽約後發布的「喜報」圖在網路上流傳，也讓網友熱烈討論，有網友計算9000平方公尺，依補貼價格折算成現金，最少也可拿1億多人民幣(約新台幣4憶4千多萬元)。

大陸深圳1名屋主名下9棟樓將被都更，他也現身簽約，該都更辦公室也發出「喜報」；網友則計算該屋主至少能拿到4億4千多萬元的補償金。（翻攝自微博）

據悉，有工作人員表示，近日確實有屋主簽約9棟樓，但是，對於賠償金額破億元人民幣，該名工作人員不願證實，另外，據該地方政府報導，該都更項目已完成簽約20戶，其餘54戶將陸續進行，且為了感謝這名張姓屋主對都更的支持，辦事處也頒發榮譽證書；另外，也有消息指出，9棟樓並非張姓屋主個人所有，他謹是代表家族成員們前去簽約。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「每天的鍛鍊身體項目沒了，只能在家裡吃利息」、「想想人家9棟樓收租的時後，都更補償真的不算多，而且深圳房價又貴」、「深圳9000平方公尺1個億搞不定吧」、「土豪啊，隨便幾個億到手！之後繼續收租，繼續做土豪」、「這下子不能靠收租順便練身體了，好空虛」、「都更出億元戶」、「這下包租公一個億怎麼用」。