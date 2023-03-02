位於台中市霧峰區的搜救犬隊駐地，因該處用地屬於國有財產署所有，日前傳出今年5月將歸還中央，台中市長盧秀燕2日列席行政院會，特別為搜救犬隊請命，爭取讓他們繼續使用，財政部給予正面回應，同意市府保留。

台中市目前有10隻搜救犬、5名領犬員及搜救隊員，都使用霧峰區的現有場域，其中搜救犬「Melody」和「腿腿」日前還曾赴土耳其協助救災。盧秀燕說，因該處鄰近921地震教育園區，方便搜救犬在倒塌的建物中訓練，是相當適合的場域，市府近年來也投資許多訓練設備，盼能繼續使用該處場域。

盧秀燕強調，台中市的搜救犬駐地是全國具有搜救量能最大的基地，日前中央提出要收回該駐地，原本5月就要歸還，因擔心未來搜救犬無處可去，市府特別在行政院會中提出能保留使用，財政部2日同意。

對於搜救犬隊能繼續留在霧峰駐地，台中搜救犬隊小隊長林宏羿說，很高興中央聽到地方的訴求，能讓台中犬隊有個家。