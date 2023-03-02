卓蘭鎮高接梨正是開花結果期。（謝明俊攝）

苗栗縣是國內高接梨最重要的產區之一，今年接種面積高達1256公頃，多半散布在頭份、三灣、大湖及卓蘭等鄉鎮，高接梨自農曆年前開始接穗後，卻遇到連續強烈東北季風帶來寒流侵害，造成第1次接穗開花後，陸續發生落果現象，造成許多梨農必須「翻刀」重接梨穗，損失不輕，苗栗縣長鍾東錦2日上午赴卓蘭視察高接梨接穗災損，目前初估受損面積已超過5％以上，將報請農委會複勘後申請農業天然災害補助。

苗栗縣目前栽種的高接梨，品項繁多，品質都非常優良，已經不遜原有產地中國大陸、日本及韓國等地，甚至其中部分由卓蘭在地梨農發展出來的新品種甘露梨，更在梨界立下新標竿，不僅果實碩大，果肉細緻多汁又甜，普受國內消費者喜愛，價格比起進口梨實惠許多。

苗栗縣長鍾東錦2日上午赴卓蘭鎮上新里視察高接梨接穗災損情況。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

目前苗栗縣栽種的高接梨，包括頭份市以秋黃梨為主，三灣鄉及大湖鄉則以秋黃及豐水梨為多，卓蘭鄉則以甘露及豐水為主，今年總接種面積達1256公頃，其中以卓蘭鎮的830公頃為最多，大湖鄉246公頃次之，產值高達16.64億元。

卓蘭鎮高接梨「翻刀」接穗會用不同顏色膠帶識別。（謝明俊攝）

卓蘭鎮高接梨「翻刀」接穗會用不同顏色膠帶識別。（謝明俊攝）

高接梨接穗工作從農曆年前就展開，但由於接穗後遭遇幾波強烈東北季風帶來寒害，造成許多梨農的梨穗雖然順利開花結果，卻因寒害造成落果現象，使得梨農必須「翻刀」，重新購買新梨穗嫁接，來補足落果損失果量，有梨農甚至翻刀到第3、4次，造成梨農不少損失。

苗栗縣政府農業處接獲各鄉鎮市農會、公所陳報高接梨接穗災損後，已啟動勘災機制，目前已對頭份、三灣及大湖完成勘災程序，梨穗災損由2成至5成不等，苗栗縣長鍾東錦2日上午赴卓蘭鎮上新里勘查梨穗受損情況，並指示農業處長陳樹義全力協助農民呈報農委會災損情況，替梨農爭取農業天然災害補助。