111學年度UVL大專排球聯賽男、女公開一級複賽在彰化師大體育館激戰，衛冕軍中原陣容整齊，其中身高196公分居全隊之冠，滯空時間長、打點高的林錦龍，高三曾輟學中斷排球生涯的他，在中原大學男排隊執行教練陳克舟幫助下，回到校園及排球場，現在成了球隊的助力、各隊眼中的頭痛人物。

中原工業工程管理系二年級的林錦龍雙親都是阿美族，國小時他活潑好動，被爸媽送去學校排球隊，弟弟林志釧也打排球，林錦龍因為一開始就打副攻手，加上是左撇子，所以同學給他取了個很威的封號「左輪手槍」，就讀八德國中時，林錦龍在國中甲級排球聯賽最好拿第5名，上了大溪高中後，因為跟教練關係緊繃，年輕氣盛的他高三時索性不打球、書也不唸了，變成中輟生，在他離隊後，學校排球隊也因人數不足解散。

離開球隊並休學後，不用訓練也不必唸書的日子，如脫繮野馬般的林錦龍一開始過得很開心，但昔日在排球場上，和隊友一起揮汗打拼，一起哭一起笑的點點滴滴，三不五時就浮上心頭，加上同學李權紘敲邊鼓，讓他開始想念排球，為了再續排球夢，他鼓起勇氣尋找再出發的機會，在中原大學男排隊執行教練陳克舟幫忙下，他先到啟英高中完成高中學業，再進入中原大學排球隊，同時披桃園台產隊戰袍打企業排球聯賽，讓他對自己愈來愈有信心。

回首來時路，林錦龍表示：「最大的遺憾是，是高中休學停練了一年，再回來時實力和狀況差了別人一大截，白白浪費了一年寶貴光陰。」也因為曾經走了岔路，現在的林錦龍更珍惜可以打球的日子，「我沒有想贏，我只是不想輸！」林錦龍說他最欣賞的運動員是俄羅斯男排球員米凱洛夫（Maxim Mikhaylov），林錦龍補充：「米凱洛夫是目前最強的副攻手之一，攻守全能是值得我學習的對象。」

至於UVL目標，林錦龍笑說：「當然是幫助球隊拿冠軍，也想拚一座從沒拿過的個人獎。」