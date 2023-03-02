蔡英文總統今接見「中華民國醫師公會全國聯合會第13屆理監事暨核心幹部」時表示，最近全球都缺藥，她要特別跟大家說明，衛福部正積極調度各項藥品及替代用藥，確保各地的藥品供應穩定。將原先食藥署成立的「藥品供應資訊平台」，提升為衛福部「藥品供應通報處理中心」，讓藥局、藥廠和醫療機構可以即時通報和查詢藥品資訊，政府也能更迅速反應做後續的處理，亦會持續與藥廠溝通、協調。

總統致詞時表示，感謝醫師公會全聯會，大家都很熱心，也很有服務的熱忱，長期協助臺灣醫療的國際合作，把「Taiwan can help」的精神，在國際上發光發熱。大家也在國內推動醫療的進步發展，是政府和醫界之間重要的溝通橋梁。

總統表示，尤其在疫情期間，全聯會快速串聯全國醫護人員，一起投入各項防疫工作，包括打疫苗、視訊看診、癒後照護等。因為醫護人員和政府保持密切的合作，我們才能一起度過一波又一波的疫情挑戰，穩健地邁向正常生活。

總統表示，未來，政府會繼續努力，讓臺灣的醫療環境更加完善。她也請全聯會的醫師朋友以及各縣市醫師公會理事長，繼續提供政府寶貴的建言，一起為人民帶來更健康、更安全的生活。