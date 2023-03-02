智慧零售解決方案供應商拍檔2022年度營業收入合併營業收入為新台幣27.36億元，年成長1%，營業淨利益為1.99億元，2022年度合併稅後淨利為1.51億元，其中歸屬於母公司業主為新台幣1.36億元，每股盈餘(EPS)1.81元，相較前一年的1.26元成長，並創下歷年來新高，顯示拍檔科技在智慧零售解決方案領域深化及商業模式轉型策略成效雙雙奏效。

拍檔於3月1日周四董事會決議通過2022年度盈餘分派，擬配發股東現金股利計新台幣7508萬5605元，每股配發新台幣1元，並將於6月16日召開股東會。

以更優質的餐飲零售、數位轉型的最佳拍檔角色加以深化，並持續執行「布局優質連鎖直接客戶、提高軟硬金服的整合加值服務」的方向，透過D2C(Direct to Customers)的策略、提供相關軟體加值服務、持續提升自助結帳Kiosk與高階POS銷量，以及亞太市場「虛實融合(OMO)，軟硬金服」的整合加值服務均表現出色，成就拍檔科技歷年來最高的EPS。

亞太市場的「虛實融合(OMO)，軟硬金服」整合加值服務持續深化，在打造亞太區餐飲零售的軟體服務龍頭與進一步整合東南亞市場相關資源的規畫下，將子公司益欣資訊，麻吉數位，美麗科技等公司進行整合為一家能提供線上線下跨國解決方案的服務商，提供跨國餐飲零售品牌多國落地，賦能台系餐飲品牌國際化的能力，提供跨國直客更完善的加值服務。

拍檔累積亞太服務客戶門店數超過1.6萬家，而透過整合佳世達集團的智能方案團隊，也提供直客所需的相關IT與OT解決方案，以及AI賦能的智慧零售解決方案與整合加值服務。

產品方面，除了推出多款自助服務Kiosk產品，搭配子公司的應用軟體以服務亞太地區眾多品牌客戶外，也與歐美多家相關應用軟體商合作，整合拍檔的雲端設備管理系統CDM(Cloud Device Management)，打造完整自助服務與智慧零售解決方案，協助零售品牌業者進行數位轉型，布建完整的SCO(Self Check Out)解決方案。2022年歐美直客成長一成、全球軟體服務營收增加逾兩成、雲端管理設備上線機台數更成長逾四成。

因應後疫情時代的快速增加的智慧零售服務需求，拍檔於2月26日至3月2日在德國杜塞道夫參加2023全球最大零售展EuroShop，以Partner Tech World為主題，展出全方位的自助服務Kiosk、POS解決方案、懸浮觸控自助服務機的最新進階功能，以及更多的創新智慧零售服務解決方案，可望帶給零售服務業更全面、更完整的一站式服務，提升營運績效，以及改善顧客消費體驗。