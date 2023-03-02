台北市松山區麥帥一橋往內湖方向，發生一起公車車禍造成5人受傷，警消獲報後將傷者送醫，所幸5人均意識清醒，只有輕微擦傷，至於事故原因還待警方調查釐清。（簡銘柱翻攝）

今（2）日上午9時許，台北市松山區麥帥一橋往內湖方向，發生一起公車車禍造成5人受傷，警消獲報後將傷者送醫，所幸5人均意識清醒，只有輕微擦傷，至於事故原因還待警方調查釐清。

警消表示，今日上午9時許，松山區麥帥一橋往內湖方向，現場是1輛公車（南京幹線，首都客運）與1輛休旅車發生車禍，消防局獲報後，派遣1輛水箱車及3輛救護車前往，現場共計5名（1男4女）傷病患（皆為公車乘客），意識清醒，輕微擦傷，救護車分別將傷患送往忠孝、北醫及忠孝醫院），後續交由警方調查釐清事故發生原因及肇責。