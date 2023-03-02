關於「補鐵」坊間有許多傳說，像櫻桃、葡萄和紅酒就被認為是「補鐵聖品」，不過營養師廖敏涵指出，紅色、紫色的食物並不代表含鐵量高，尤其是植物性來源食物，它們的顏色其實都來自「植化素」，並不能補鐵，反而動物性來源食物的含鐵量更高、人體吸收效果也更好。

廖敏涵在臉書粉專發文指出，植物性來源食物，如櫻桃、葡萄、紅酒等，所呈現出來的紅色其實來自「植化素」，而植化素不含鐵，所以並不能補血；反觀動物性來源食物，如肉類、豬血等，所呈現的紅色來自「肌紅素」，肌紅素含鐵，因此可以補血。

由此能夠得知，傳說中的「補鐵聖品」其實含鐵量並不高，以100克為單位，紅酒含鐵量為0.5毫克、葡萄0.3毫克、櫻桃0.2毫克，而豬肝的含鐵量則多達10.2毫克，豬血和鴨血更多，分別為28毫克和15.6毫克。

廖敏涵進一步解釋，鐵離子可分成二價鐵（Fe2+）和三價鐵（Fe3+），而食物中的鐵離子主要以三價鐵的形式存在，需要經胃酸還原為二價鐵，才能被腸胃吸收。動物性來源的鐵又稱「血基質鐵」，主要由二價鐵組成，吸收率較高；植物性來源的鐵又稱「非血基質鐵」，主要由三價鐵組成，吸收率較低，且還會受到植酸、纖維等干擾而減少吸收。

因此廖敏涵建議，如果想補鐵，盡量挑選動物性來源的食物。另外搭配維生素C可以促進鐵的吸收，尤其是植物性的非血基質鐵，可以助其轉換為更好吸收的型態，因此飯後可以補充像芭樂、奇異果、小番茄等富含維生素C的水果。

廖敏涵也提醒，補鐵中或補鐵後，不要搭配茶和咖啡，因為茶和咖啡含有多酚物質，如單寧酸，會與鐵結合，影響鐵質吸收，如果真的想喝，建議飯後1小時候再飲用。還有鈣也要和鐵分開補充，因為鈣和鐵會相互競爭，所以鈣含量太高時可能就會抑制鐵的吸收。

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