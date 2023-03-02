立法院社福衛環委員會今天審議《社會福利基本法》草案，民進黨立委洪申翰表示，希望社福基本法能夠有條件納入以「個人」為單位提供福利服務，才能接住這群被制度排除的民眾。（翻攝自國會頻道）

立法院社福衛環委員會今日審議《社會福利基本法》草案，邀請衛福部長薛瑞元備詢。民進黨立委洪申翰表示，新冠疫情初期有部分民眾生活陷入困境，卻因以「家庭」為單位的審核制度，被擴大急難紓困方案排除在外，希望社福基本法能夠有條件納入以「個人」為單位提供福利服務，才能接住這群被制度排除的民眾。

洪申翰指出，2020年新冠疫情爆發時，很多民眾生活陷入困境，卻被衛福部的擴大急難紓困方案排除在外，因為當時審核通過與否是以「家戶存款」為標準，但這群人可能已經和家庭分開生活、不可能向家裡拿錢，個人就業或居住部穩定，卻無法被福利制度保護。

洪申翰說，當時和衛福部溝通許久，都沒辦法解決，最後是以簽切結書、模糊認定的方式來解套，才讓許多拾荒者、舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的底層勞工，能夠通過審核條件，「但這只是權宜之計，不是完整的審核制度！」

社會福利基本法草案第八條指出，福利服務應以家庭為中心、社會為基礎。洪申翰擔憂，會不會重演當時急難紓困的情形，當個人離開家裡就很難尋求資源，卻因為類似的邏輯而被排除在外。社福基本法作為上位法律，涵蓋社會保險、社會救助、福利服務等基本施政方針，應在草案第八條給予彈性，有條件納入以「個人」為單位提供福利服務，而非限定以「家庭」為單位。

衛福部長薛瑞元回應，以傳統來說，家庭需負第一關責任，當家庭無法支持才由社區、國家保護，當然隨著社會變遷，有很多狀況是離開家庭，究竟這是例外還是通則，需要去考慮；社福基本法本身是通則性的，如果要把例外狀況放進去，最好是在專業法規裡面處理，這都可以再討論。

另外，洪申翰認為，目前社福基本法草案第6條關於社會救助的精神與定義，不能保守停留在「維持生計」這種生存層次，建議衛福部應與國際接軌，採用兩公約條文當中的「適當生活程度」或「適足生活程度」用字定義，讓接受社會救助的民眾能夠受到更有尊嚴的衣、食、住對待。

薛瑞元對此說明，聯合國公約的基本精神是一個提醒，全世界各國經濟狀況其實不一樣，各國家可以依照本國去設定最低生活標準；現在的概念是維持有尊嚴的最低生活標準，可以再討論。