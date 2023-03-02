西班牙塞拉諾先生劇團首度來台，將演出作品《山貌》。（范揚光攝）

資訊年代，如何辨識訊息、新聞真偽，成為現代人一大課題，西班牙塞拉諾先生劇團首度來台，帶來作品《山貌》，劇中運用了多件真實事件作為創作素材，俄國總統普丁的例子也入戲，藉此探討人們如何看待一件事情，以及究竟什麼是真實。

參與演出的兩位演員安娜．佩雷斯．莫亞與馬克．卡塔尼亞．佩納都是首次來台灣。馬克表示，劇團在創作作品時選擇普丁，是因為他是這個時代裡一個特別的人物，「算是創造出一種政治領袖的新層次，有點是被造神的感覺，他也像是一個謎，我們並不了解他想要做什麼、未來要做什麼，也沒辦法判斷他的訪談內容，哪些是真的。我們沒有要談論他的好或壞，純粹是一個選材。」

除了普丁，《山貌》裡也運用了英國登山家喬治馬洛里和安德魯歐文1924年挑戰攀登聖母峰的事例，他們沒能存活，但是究竟是否真的有登上聖母峰，成為一個謎團，還有1938年引起美國民眾大恐慌的奧森．威爾斯廣播劇《世界大戰》，描述一則火星人入侵地球的假新聞，卻有數百萬人相信。

安娜表示，全劇運用微縮模型和即時投影呈現，算是西班牙塞拉諾先生劇團的一大特色，演出全程的每一個動作、鏡頭運鏡的內容等，都經過縝密的計算，也因此，沒有太多空間可以做即興發揮。

馬克表示，劇團的作品都和時代有所連結，今年6月也將在葡萄牙演出一部新作品，內容探討的是最近開始流行的AI。《山貌》將於3月3日至5日在台北國家戲劇院登場。