蔡英文總統今接見加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）時表示，臺加「投資促進及保障協議」已於上個月啟動正式談判，顯示兩國持續深化夥伴關係，並期盼加拿大能夠支持臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP）， 共同創造更豐碩的合作成果。

倪傑民表示，蔡總統剛剛提到，加拿大近期發布了新版印太戰略，這為加國提供了政策框架和戰略方向，以利與臺灣進一步交往，加深雙方寶貴的關係。

總統致詞時指出，這幾年來，臺灣和加拿大在各領域持續深化合作。尤其是上個月，雙方共同宣布臺加「投資促進及保障協議」（FIPA）啟動正式談判，這顯示彼此的夥伴關係，正在穩定向前邁進。

總統指出，臺灣和加拿大在經濟領域具有高度互補性。目前，臺灣正積極爭取加入CPTPP，期待加拿大能夠支持臺灣加入CPTPP，共同創造更多的繁榮。她也藉此機會感謝加拿大政府堅定支持臺灣的國際參與，包括在世界衛生大會（WHA）以及國際民航組織（ICAO）等國際場域為臺灣發聲。

總統提到，看到加拿大在「印太戰略」中所宣示的新政策方向，展現出對臺海和平穩定的重視，也提及將持續加強跟臺灣的夥伴關係。她要再次感謝加拿大政府對臺灣的重視和支持。

總統表示，臺灣願意貢獻心力，與加拿大及所有理念相近的夥伴，共同維護印太地區的安全、穩定和繁榮。相信未來在倪傑民代表的協助下，臺灣和加拿大的合作層面，可以更深更廣，「我們一起努力，創造更豐碩的合作成果」。

隨後，加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民代表致詞時表示，臺灣與加拿大間穩固關係是基於雙方擁有的共同價值，包括對民主治理、人權、性別平等和包容、以規則為基礎的國際秩序，還有國內法治的承諾。

倪傑民認為，誠如蔡總統所言，兩國經濟高度互補為雙方帶來巨大利益，也能創造更多共同利益。加拿大很期待進一步強化臺加之間經貿及商務夥伴關係，特別在強化供應鏈安全方面，希望能做到淨零碳排、綠能，以及數位化。

倪傑民說，加拿大也非常期待強化兩國人民關係，這也是雙邊關係的重要基礎，作法包括加強文化交流、教育交流、國會外交，以及原住民族間更深入的接觸與交流等。

最後，倪傑民再次感謝蔡總統歡迎他履新，有機會跟榮幸能代表加拿大政府來到臺灣。