演員侯彥西（左二起）、林哲熹及馬力歐皆稱得上是最強綠葉，不但都曾入圍金鐘獎最佳男配角，馬力歐更是首次如圍即獲獎，左一為《誰來演戲之圓桌對談》主持人王琄。（鏡電視提供）

演員林哲熹、侯彥西及馬力歐三人都曾入圍金鐘獎最佳男配角，其中馬力歐更是首次入圍就獲獎，以《國際橋牌社》拿下2020年金鐘獎最佳男配角。三位「支線演員」一起上鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》，大談「角色紅、人不紅」的內心事。

原本侯彥西還強作鎮定，「其實我是自豪的，我覺得這是我的優勢」，一旁的林哲熹馬上吐嘈說：「心裡多少會有點難受吧？」侯彥西馬上接著說：「是沒錯啦，原先是會難過，但後來我都直接說，我是可塑性高，但辨識度低的演員。」講完現場笑成一團。

綜藝節目出身的馬力歐則笑說自己主持時並不紅，因緣際會下開始演戲這條路，「雖然演出場次不多，但我要保證我每一次的出場，都要成為焦點」！馬力歐對於自己是「支線演員」的接受度似乎比較高，會用自嘲的方式帶過。例如節目一開場時，主持人王琄依序介紹侯彥西、林哲熹，兩位名字有「ㄒㄧ」的來賓後，再輪到馬力歐時，他便自己接話，「大家好，我是馬力『西』」，逗樂大家。

林哲熹2019年憑藉《我們與惡的距離》應思聰一角竄紅後，接演作品幾乎從未斷過，一年平均拍攝三至四部片，穩定輸出。林哲熹表示，在成為一線男主角之前，就用自己的方式累積演出經驗，「誰說我不能又紅又會演？我就是在等那個時刻」。《誰來演戲之圓桌對談》本周六（4日）晚間10點30分於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出。