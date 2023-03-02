台東體中在111學年度高中木棒聯賽8強賽以3比1逆轉擊敗美和高中，搶下4強門票，除了「雙賢」邱賢嘉、陳佳賢連續2支二壘打，中繼上場4局無失分的陽益政也是致勝功臣之一，今年預計投入中職選秀的他對自己招牌變速球十分有自信，希望跟隨學長余謙、林政華的腳步成為職棒球員。

東體先發投手李育朋一登板就被開路先鋒李軍敲三壘安打，接著又被張士倫敲安失掉1分，3局上教練團決定換投，換上第2任投手陽益政，他投4局投2次三振、沒有保送，僅被敲3支零星安打、無失分，成為球隊能夠逆轉的功臣之一。

總教練陳峰岳認為，陽益政這3年下來心態成長很多，球質、變化球控制力比往年好很多，雖然私下有點瘋瘋癲癲的，但球場上球商很高，對決打者滿有自己的想法，很多關鍵時刻危機處理也很好，也被教練認為場、內外「反差萌」極大。

陽益政表示，自己是臨危授命登板，上場後提醒自己放輕鬆心情，盡量進攻好球帶，讓守備幫忙，「再搭配我的變速球，非常刁鑽。」他對自己這顆球非常有信心，從國三開始練習螃蟹球至今也有進步，「高二開始投得得心應手，現在掉的幅度有變大，速度也有跟上。」

決定高中畢業就投入選秀，陽益政自認個人表現不錯，投球協調性也很好，加上看到東體畢業的學長余謙、林政華成功挑戰職棒，他也希望能夠獲得青睞。