中國大陸的專家和分析人士預測，北京很可能在2023年再增加軍費，因為北京把國防現代化和中國大陸正在面臨的國際緊張局勢，列為催化軍費增長的原因之一。因此，國防預算漲幅很可能會超過過去幾年以來的增長幅度。

據《環球時報》（Global Times）1日報導，中國大陸2023年的國防預算草案將於本週日（5）將在國家最高立法機構全國人民代表大會（NPC）的年度會議開幕時發佈。中國大陸去年的國防預算為1.45兆元人民幣（近新台幣6.44兆），較2021年的增長幅度為7.1%，若從往年成長幅度來看，還要高於2021年的6.8%和2020年的6.6%。

自2016年以來，陸年度國防預算一直保持著個位數的增長。中國軍事專家傅前哨告訴《環球時報》，中國很可能在2023年繼續穩步擴大其國防預算。「中國人民解放軍的現代化建設需要大量資金，以便採購先進的設備和保持高水平的訓練。」

國防現代化需要幾十年的時間，而且會綁定很多年期間維持一定的國防開支水平。他援引中國大陸在2000年代之前專注於經濟發展時，只能維持非常低的軍費預算，並認為，中方只是在維持現有的東西。

中國大陸軍事專家、電視評論員宋忠平也認為2023年的國防預算增長率可能會高於2022年的增長率。過去一年，烏俄戰爭導致全球安全形勢嚴重惡化。而去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台激化了台海局勢，美國頻頻炒作美中之間的潛在衝突，而日本也脫離了只防衛的原則，開始採購射程可以到達大陸地區的進攻型飛彈。

宋忠平認為，在這樣的不利形勢下，中國需要加強解放軍的戰備，包括促進新武器和裝備的採購，加強以實戰為導向的演習，以及改善部隊的福利，這些都需要額外的資金。

經歷過了包含新冠肺炎疫情和地緣政治緊張局勢在內的不利因素，2022年中國大陸GDP同比增長了3%，一些經濟學家預測，2023年最多可能實現6%的強勁同比增長。在過去的幾年裡，中國的軍費開支一直保持在全國GDP的1.3%左右，而美國的則是3.5%左右，北約的準則是2%。