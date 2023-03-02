高雄48歲舒姓女子今日中午開車載2名友人外出，途中等紅燈時遭到後方48歲蔡姓男子駕駛大貨車煞車不及追撞，蔡男貨車也遭後方大貨車追撞後再推撞前方舒女，舒女再推撞前方2輛車，共造成6車8人連環車禍，舒女乘客2人、貨車駕駛共4人受傷，均意識清楚自行就醫，詳細肇因待警方後續釐清。

三民區今日中午發生6車連環車禍，共造成4人受傷，均自行就醫，詳細原因待後續警方釐清。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日上午舒女開著白色轎車載2名友人出門，中午12時許47分許，舒女行經三民區九如一路、光武路口停等紅燈，不料後方蔡男駕駛大貨車未保持安全車距，煞車不及從後方撞上。

三民區今日中午發生6車連環車禍，共造成4人受傷，均自行就醫，詳細原因待後續警方釐清。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

當蔡男的貨車撞上舒女的白車當下，蔡男也遭到後方40歲麥姓男子駕駛大貨車追撞，蔡男遭撞後又推撞前方舒女，舒女再推撞上前方2輛自小客車車尾，總共造成6車8人連環車禍，舒女車上2名乘客、2名貨車駕駛手腳擦挫傷，意識清楚均自行就醫。

三民區今日中午發生6車連環車禍，共造成4人受傷，均自行就醫，詳細原因待後續警方釐清。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

三民二分局警方到場處理測繪，駕駛酒測值為零。初步研判為蔡男未保持安全距離，將處以道交條例第58條第1款，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊分析研判。