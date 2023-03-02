近年受各大品牌推出高階機型影響，全球最暢銷智慧型手機價格帶持續攀高，同時也帶動高階手機市場活絡。

燦坤發現消費者在選購新機時轉為高品質及高規格導向、注重夜拍攝影防手震，且更傾向進入實體店體驗、實際操作。三星新上市頂規機種Galaxy S23 Ultra搭載廣角2億高畫素主鏡頭、10倍光學變焦千萬畫素鏡頭，再加上台積電代工的高通驍龍高速處理器、以及內建S Pen，絕對是高階機種中的新寵兒，超明亮夜拍功能更是擄獲大票拍照控。

高階機種S23 Ultra最熱銷，不同容量款式各有所愛，燦坤指出自開賣至今，Galaxy S23 Ultra機型最受消費者青睞，其中燦坤內湖旗三星智慧生活館限定1TB超大容量款式，於預購開放不到1小時內即售罄；而最多人購入的款式為512G墨竹綠，低調奢華配色充分凸顯持機者品味，其次則是迷人新色款256G夜櫻紫。

燦坤獨家加碼購機好禮4選1，除了有最受網友期待的Galaxy Buds2真無線藍牙耳機，還有JustCare一年期行動裝置保險、DJI OSMO SE手機雲台+保護貼組、或是與現金同等值的3000燦坤K幣。隨著燦坤獨家好康優惠盡出，預估將有助推升燦坤資通訊產品整體業績成長。