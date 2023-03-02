法國巴黎保險集團亞洲區總裁施黃(金喜)葹指出，台灣在法國巴黎保險集團中佔有重要的戰略位置，也是集團進入亞洲市場的第一個地區，雖然各市場在過去一年因疫情及環境波動而充滿挑戰，台灣透過與合作夥伴的緊密合作的優勢，仍展現強勁動能與亮眼的業績，顯見台灣在亞洲的競爭力與潛力，更加肯定法國巴黎保險集團及法國巴黎人壽成功在地化經營的策略。

今年適逢法國巴黎保險集團50周年，因應集團策略持續強化合作夥伴關係以打造專屬合作模式，透過優質的數位化平台為客戶與合作夥伴提供保險解決方案，對內則以人才培育為優先，提升員工核心能力以因應產業挑戰。期許透過持續推動業績增長、數位化創新與永續經營的方式讓亞洲區的各個市場皆可發展卓越。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽將人才培育、以人為核心的價值體現在新的智能辦公模式上，打造多元融合、敏捷、彈性的新形態辦公環境與辦公模式。為提振工作效能促進員工身心健康福祉，實現工作生活平衡的理想狀態，法國巴黎人壽實施員工可選擇一周居家辦公2天的模式，因應後疫情時代的機動性與敏捷性，軟硬兼顧的模式深受員工高度認同。