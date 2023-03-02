台中市大里區「中興路仁化路」站牌無遮蔽也無座位，每天有不少長輩頂著烈日候車，台中市議員張分郁日前邀集相關單位換勘，研議設置候車亭。（台中市議員張芬郁服務處提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里區「中興路仁化路」站牌無遮蔽也無座位，每天有不少長輩頂著烈日候車，公車牌下的陰涼處是他們的「豪華座」，台中市議員張芬郁2日指出，希望相關局處能解決用地，建置候車亭滿足長輩「坐著有蔭」的需求；中市府交通局表示，該站牌位置為後方社區大樓私土地，後續將與社區管委會與銀行內部會議討論。

張芬郁表示，「中興路仁化路」站牌有11線公車、6線公路客運匯集，是大里進入市區的要道，附近使用的長輩相當多，但該站牌無遮蔽也無座位，僅有幾張老舊椅子是附近住戶不忍長輩久候公車，搬出來供長輩使用，而無處遮蔽的長輩，平時都只能躲在公車牌下方小小的蔭涼處，日前有長輩向她陳情，希望等公車可以「坐著有蔭」。

張芬郁指出，近年交通局積極將公車候車亭打造成公共藝術，也大力推動無障礙候車服務燈、整修美化台灣大道公車專用道的站體，卻忽略屯區不少密集使用的公車候車站連最基本的遮陽避雨都沒有，更不用說「坐著等公車」。

張芬郁說，興建公車候車亭受設置地點的土地面積影響，可因地制宜做不同的設置，日前已邀集交通局進行會勘，了解該處部分土地屬於社區大樓的公共空間，要求交通局和大里區公所協助解決，讓候車的長輩能「坐著有蔭」。

台中市政府交通局表示，局處人員已於1日辦理「中興仁化路口」公車招呼站前設置候車亭的可行性會勘，該土地為後方社區大樓私有土地，後續待社區大樓管理委員會與銀行內部會議討論，如同意權管土地設置候車亭，將再請社區大樓管理委員會提供土地使用同意書，以利交通局納入後續施作候車亭點位。