竹南警分局員警日前巡邏經過後龍鎮南港里山邊媽祖往北至媽靈宮的產業道路上，發現一名老翁倒臥路旁，立即下車關心，但老翁疑似失智無法回應員警詢問，員警經在老翁身上找到一張寫有地址的字條，循線找到老翁的住處將他平安送返家。

竹南警分局南勢所長張宗育和聯港所警員林家豪，日前執行聯巡勤務時，巡經後龍鎮南港里山邊媽往北到媽靈宮的產業道路上，發現一名老翁倒臥在路邊，員警趕緊上前協助。發現老翁手腳有輕微擦傷，但精神渙散，員警通報消防局派員到場協助，確定老翁僅受輕傷，初步包紮後可返家休息。

經員警詢問發現老翁似乎有失智及重聽情形，無法回答自己姓名、住址等資料，員警經在老翁身上發現一張寫有住家地址的字條，於是開巡邏車送老翁前往該址，由附近鄰居及里長駱建平確認老翁的身份資料和住址，成功將老翁平安護送返家休息，並由駱建平協助聯繫老翁兒子確認，員警們積極救助老翁的義行，深獲地方民眾肯定及讚許。

竹南警分局長駱嘉旺表示，老翁獨自倒臥偏郊產業道路，幸好員警認真巡邏發現，否則後果不堪設想，員警們視民如親的優良表現，足堪為同仁表率。藉此提醒民眾，近來氣候相當寒冷且變化大，易導致身體不適，請多注意家中長者的狀況及動向，如長者有失智或易走失情形，可向相關單位申請「愛心手鍊」，而分局亦免費提供失智老人指紋建檔服務，有需要的轄區居民可多加利用。