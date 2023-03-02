動保團體遞交陳情書給動防所長彭正宇（右），表達關心動物訴求。（邱立雅攝）

有民眾錄下狗狗被飼主毆打畫面，像新竹縣動防所檢舉。（蔡蕥鍹提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣新豐鄉日前有民眾聽見某工廠傳出狗狗被毆打的慘叫聲，趁機錄下19段狗狗受虐影片，並向新竹縣動物保護防疫所檢舉，但動檢員實地查察時，目測狗狗沒有外傷，便讓狗狗續留在飼主手中。此舉引發動保團體不滿，認為動防所應更積極，2日與地方民代前往動保所表達訴求，希望找到雙贏的模式，未來讓動物得到更好的保護。

有民眾錄下4隻狗狗遭受飼主用水管痛毆、把頭壓入水中等施虐影片，並向動防所檢舉，由於動檢員視診、觸診時認為狗狗無致死之虞，便將狗狗續留飼主手中，遭到動保團體大加撻伐，認為動保所執行法令僵化，應該制定相關檢驗流程，並強調飼主施虐行為與狗狗受傷應該分開視之，飼主行為已構成虐待，希望動保所在法律的界定跟緊急安置上，應透過行政裁量來擬定辦法。

動保團體指出，此案件的受虐狗隻長時間遭毆打，不可能毫髮無傷，行政機關在執法上以及事實認定上，能否不要過於僵化，依據現行動保法認定受傷致死才能收容，但相關案件在英國，判定狗狗遭受痛苦即可啟動收容保護機制，目前新竹縣動保自治條例草案有看到相關規定，希望民代能協助讓立法與時俱進。

縣議員蔡蕥鍹、林碩彥以及林禹佑同時出席，並表示，從影片上來看狗狗肢體雖未有殘缺，但行動以及呼吸功能已明顯受損，已達到裁罰標準，希望動保自治條例能藉此修改，讓解讀更明確，不要有灰色地帶。另外，許多雇主也不清楚施虐將可處2年以下有期徒刑以及易科罰金20到100萬，希望公部門多加宣傳。

動防所長彭正宇回應指出，有爭議部分已虛心檢討，並調整作法，會設法在大眾的期待與依法行政之中來執行。針對沒入時機，動防所未來會調整為視行為人情節是否重大、爭議性以及持續時間等要件來判定，至於施虐行為該不該罰？已行文農委會，未來會農委會解釋處理，但無論解釋為何，若已構成動保法第6條要件，會依第33條第1項，將飼主列為黑名單，終生不得飼養。

針對動檢員執行身體評估，彭正宇表示，目前的視診、觸診，大家覺得太粗糙，將會與執法單位制定動物身體評估表，未來依據評估表項目，完成後才達成檢查工作，也讓動檢員有所依循、檢查更精細。目前4隻受虐狗隻已打晶片、完成安置。