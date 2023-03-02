傅子純劇中揹周宇柔回家。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》日前加入小清新女孩周宇柔，演出長大後的楊曉冬，播出以來深受觀眾喜愛，網友封她「警界之花」，也誇讚她台語說得很好。周宇柔很謝謝觀眾對她8點檔初體驗給了很高的評價，她說因為從小就陪阿嬤看民視8點檔，加上跟阿嬤對話都用台語，很感謝曾經的美好時光，讓她現在進入8點檔拍戲，在台詞方面可以游刃有餘。身邊很多朋友都對她台語很好很驚訝，她說每天還是會等劇本出爐，自己先看過一遍把不熟的台語多練幾次再睡覺，「不然初來乍到，很怕拖累其他人」。

首次在8點檔登場她說，很感謝傅子純的幫忙，第一天定裝遇到他就說「哥你一定要救我」，沒想到傅子純馬上放下工作跟她解說棚內的作業方式，還提醒她會有武打戲，基本的暖身拉筋都要先做，不然受傷對演員來說很傷，經過一連串的教學指導後，周宇柔也大讚傅子純實在是「暖心大仁哥」。

周宇柔說，日前兩人拍攝一場在路口巧遇，她不小心被他丟的鋁罐砸頭的戲，她被丟了20幾次，回家卸妝洗臉時發現額頭一塊瘀青紅腫，當下真是「痛並快樂著」，覺得是很特別的回憶。

周宇柔外型清新。（民視提供）

周宇柔外型清新討人喜愛。（民視提供）

傅子純則覺得首次合作的她很活潑，不怯場甚至不太NG，滿令人刮目相看。劇中有一場要揹她回家的戲，他發現周宇柔本人非常瘦，揹起來完全沒有感受到重量，「感覺是揹一個人形看板在行走」。而傅子純揹周宇柔回家的預告影片曝光後，許多網友敲碗兩人配對，周宇柔看到刷一排的留言，直呼超驚喜，喊話要觀眾期待後續發展。