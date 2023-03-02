為了推動永續發展城市，新北市經發局推出「店面節能暨改造計畫獎勵辦法」，鼓勵店家檢視能源設備，近期評選出8家業者，預計每年可替業者省15萬度用電，減碳76.3公噸，相當于426戶一般家庭每月用電量。

新北市府為達到2030淨零碳目標，邀集大企業響應節能減碳，並與專家學者及民間團體共同制定「新北市店面節能設計指引手冊」，推出店面節能改造計畫，除了檢視耗電設備，執行電器汰換或設備升級，也大幅降低用電量，節省電費成本，提高整體效率。

經發局指出，這次獲得補助的業者類型多樣，像是家樂福超市就申請冷凍和冷藏櫃節能控制，還導入電力監視、溫濕度監視等能源管理系統，每年可節省約5.85％用電量、6.8萬度電；三商行鞋全家福則將冷氣汰換為變頻分離式冷氣，透過3D移動光眼監控室內溫度狀態，每年約可省15.27％用電量、約2萬度電。

經發局長何怡明表示，本次補助不同以往只補助LED燈具或隔熱設備等單一項目，鼓勵業者透過更多元節能設計方法，申請補助，達到節能減碳的目標。

何怡明說，若依節能指引手冊進行節能改善，以平均節電率5.5％計算，預計每年可節省約1.6億萬度用電，相當209座大安森林公園的年碳吸附量，市府將持續推廣智慧節能政策，朝淨零永續邁進。