▲警政署長黃明昭蒞臨基隆市警察局指導，並表揚市警察局打擊詐騙工作優異。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲黃明昭進行「警紀、掃黑、打詐」等工作提示。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

警政署署長黃明昭2日上午10時與刑事警察局局長李西河於基隆市警察局召開「精進警風紀作為與掃黑專責隊及打擊詐欺工作」視導座談會，針對「警紀、掃黑、打詐」等重點任務提示，並勉勵員警全力打擊詐騙、掃蕩黑幫，守護市民安全。

基隆市警察局表示，近期配合內政部警政署執行「全國同步掃黑、打詐、緝毒行動專案」，本專案期間共動員警力812人次，檢肅治平對象2名、共犯12人，破獲詐騙集團2案14人、查獲營業場所涉毒品案件1處，同時偵破各類刑案207件240人、緝獲通緝犯48名、起獲改造槍枝2把、子彈5顆、各類毒品67.63公克、取締酒後駕車21件，將持續配合警政署「掃黑專責隊」，全面瓦解幫派組合。

市警局表示，在打擊詐欺方面，已成立「打詐基隆隊」，並結合金融機構及四大超商主動攔阻被害人匯款，2022年成功攔阻92件詐騙案，攔阻金額總共新臺幣4617萬餘元；去年偵破詐欺且妨害自由案件共5件，逮捕犯嫌56名，營救被害人14名，成效良好，並在警政署第1期「新世代打擊詐欺策略行動綱領識詐（宣導教育）執行策略」獲得警政署評核為丙組特優第1名的佳績，由基隆市警察局局長張樹德代表領獎。

基隆市警察局局長張樹德強調，「掃黑」及「打詐」是目前治安重點方向，市警局將秉持「零容忍」之最高標準，持續落實警紀要求、強力掃蕩黑幫、全力防制詐欺犯罪，絕不容許任何黑道幫派、詐欺集團危害社會治安，使基隆成為一個安全宜居的城市。