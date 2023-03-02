由好萊塢男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）、「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）、墨西哥演員迪亞哥卡爾瓦（Diego Calva）主演的時代片《巴比倫》，由《樂來越愛你》金獎導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導新片，以限制級尺度揭開1920年代好萊塢充滿希望卻又奢靡放縱，充斥性、暴力、毒品、名利等極致瘋狂的真實面。

電影一開場上演華麗狂歡派對，衣衫不整的裸體男女散落各處活動，震撼場景讓拍過無數作品的小布也在受訪時，直呼拍攝該場景第一天的感受相當衝擊，花了兩週才適應一切，「即使是我，第一天也感到有點震驚，我心想『哇哇哇，我們真的在拍攝這個...好多裸體』，到了第三天大概是『好的，有很多裸體』，直到兩週後，就像進出辦公室上班一樣了。」

瑪格羅比在片中飾演為實現夢想不計一切代價的瘋狂女星妮莉拉洛伊，與小布飾演的當紅明星傑克康瑞德有不少對手戲，其中一場在舞池派對的吻戲，瑪格羅比在受訪時自曝，那場吻戲其實不在劇本內，是她在拍攝時向導演爭取即興加戲的，導演還當場虧她：「妳是想親布萊德彼特吧！」她當時也心想，「不趁這時候親，什麼時候才有機會！」不過，導演認為以妮莉外放又帶點瘋癲的個性，加個吻戲確實很合理。對此，小布也大方表示，他認同角色可以有不同的表現空間，更讚賞：「相信我，那（吻戲）算是還好的，她的表演簡直太狂了，這是我看過她最好的一次演出。」

《巴比倫》探索好萊塢剛興起時影壇絢爛背後的陰暗面，大膽赤裸的程度，讓瑪格羅比當初在看劇本時，就直說：「這太瘋狂了！」更形容該片像是兩部備受好評、同時也極具爭議的電影《生活的甜蜜》和《華爾街之狼》的孩子，「劇本有許多場景，會讓我想，我們真的可以這樣做嗎？我沒有頭緒要怎麼演繹那些場景？」導演達米恩查澤雷最後也以大尺度毫無保留，給觀眾帶來狂放又大膽的感官視覺體驗。將於3月22日在MyVideo上架。

另外，性感男星查寧塔圖（Channing Tatum）大展舞技的《舞力麥克：最後一跳》、刺激驚悚的血腥節日電影《暴戾夜》、改編自好萊塢「＃MeToo」運動的《她有話要說》等話題新片，漫威超級英雄電影《黑豹2：瓦干達萬歲》、《舞力麥克》三部曲最終章《舞力麥克：最後一跳》、成人的過節喜劇《暴戾夜》、揭秘好萊塢性侵內幕的《她有話要說》、竹內涼真與橫濱流星聯手逆轉職場戰局的《彬與瑛》、柳俊烈驚悚翻案的《晝盲神探》、朱智勛主演的《紳探追緝令》、韓國奇幻純愛《共感頻率》、BBC英劇《夜警先鋒 第1季》、《沉默的證人 第26季》，都將於3月在MyVideo上架。