該公司為越南Vingroup集團的子公司。去年11月該公司對加州運送了999輛電動車，但在準備交車方面，卻遭遇到超過兩個月的昂貴延誤交車代價。

在上周，Vinfast也削減了VF8電動車的租賃價格5成。

Vinfast在周三指出，美國環保局(EPA)預估這輛VF8電動車的電池續航力約為333公里。在美銷售的VF8城市版Eco，是這款車的改版版本，以彌補其在續航力較低的批評。

VF8車型初期在越南發貨時，電池續航力低於該公司在行銷時所標示的續航力，令早期購車者感到憤怒和失望。

在接下來的幾天，Vinfast將透過在門市交車，或送車上門的服務，將VF8城市版電動車交給客戶。

由於首次交車的延誤，Vinfast在美國和加拿大削減了數十個工作職位，並將兩地的營運合併為一。

該公司目前正在等待美國監管機關的批准，以便在北卡州興建價值40億美元的工廠。