其陽周四舉行董事會並公告111年全年度合併營業收入為24.63億元，年增加22.14%，稅後淨利1.54億元，年增加244.58%，基本每股盈餘2.60元，相較前一年度的0.75元成長，並創下6年新高。其陽董事會決議111年度股利分派，擬配息0.8元，配發率約3成，並於6月15日召開股東會。以周四收盤價42.45元計算，現金殖利率達1.88%。

其陽董事會同時公布2月合併營收為新台幣1.44億元，年增加56.15%、月減少27.94%。累計2023年1~2月合併營收為新台幣3.44億元，年成長47.56%。

其陽董事長李昌鴻表示，111年度缺料逐漸緩解，其陽在歐美均維持高成長率，在計畫性調整排程加速出貨下，合併營收成長率達到22.14%，每股稅後盈餘2.60元。目前網通市場需求仍在成長階段，本年度密切注意歐美客戶庫存水位，並同步關注大陸區疫情解封後市場及價格等變化，在備料與出貨上會採保守因應並落實庫存調控。