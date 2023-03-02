土耳其2月6日發生規模7.8強震，土國南部與鄰國敘利亞已逾5萬人喪生、至少17.3萬棟建物損毀。震後23天，重災區傳來溫馨消息，一隻受困瓦礫堆之下的哈士奇犬奇蹟生還，為這場充滿生離死別的天災帶來一絲暖意。

土耳其南端的哈塔伊省（Hatay province）是這場大地震的重災區之一。綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，一批救難人員昨（1日）在哈塔伊省安塔基亞（Antakya）附近巡邏一處準備為災民興建臨時避難所的地點時，隱約聽見狗叫聲，眾人於是爬進瓦礫堆底下尋找狗兒的位置。

救難人員從瓦礫堆之間小孔洞瞥見一隻狗的鼻子，最後終於找到了這隻還活著的大狗，設法把牠送出層層傾圮的破損水泥牆，重回在場守候的飼主懷抱裡。救援過程歷時一個半鐘頭。

Dog rescued after 23 days under earthquake rubble in Turkeyhttps://t.co/gWLf6795dV pic.twitter.com/5OvDXbV7Tx — BBC News (World) (@BBCWorld) March 1, 2023

這隻幸運生還的哈士奇犬名喚「亞力」（Alex），有一雙藍色的眼睛，毛色棕白相間。土耳其地方媒體在推特分享的現場影片顯示，救難隊員鑽進一棟倒塌毀壞的樓房呼喊「亞力」的名字。

後來，一名隊員終於抱著「亞力」從破磚斷牆之間冒出來，出現在眾人眼前。「亞力」重見天日時面露懼色，狀甚虛弱，但有一定的活動力。窩在救難隊員懷裡的時候，牠明顯放鬆了些。救難人員騷騷牠的腦袋，也有人輕輕拍撫牠的頭，牠顯得很開心，甚至舔了一口救難隊員的臉頰。

現場人員讓牠簡單補充食物與飲水之後，隨即送往土耳其動物權聯盟接受醫療照顧。

動保志工向土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu News Agency）透露，「亞力」很疲倦，但身體情況還不錯，只是體重掉了不少。一名志工向土耳其電視媒體表示：「這實在是奇蹟，牠在那個洞裡困了20多天，什麼都沒吃，滴水未進，真是令人驚嘆。」