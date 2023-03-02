崇越電2日公布去年財報，經結算去年全年營收87.04億元，歸屬於母公司業主淨利4.66億元，EPS 6.3元，平均毛利率為17.77％，相較於2021年的EPS 8.04元及毛利率19.75％出現下滑。
儘管崇越電去年獲利走弱，但仍採行高配息制，擬派發4.41元現金股利，以其去年EPS 6.3元換算，派發率仍達到七成，以2日的收盤價75.2元換算，現金股息殖利率達5.86％。
缺料歡樂party結束，專業電子化學材料Silicone通路商崇越電（3388）去年EPS走弱，僅來到6.3元，相較於前年的EPS 8.04元，衰退逾二成，其中第四季更落入全年的低點，單季EPS僅0.53元。展望今年首季，崇越電指出，1月因逢農曆春節，工作天數銳減、2月工作天數雖有回升，但需求不振，目前看來今年首季恐難見到回升跡象。
崇越電2日公布去年財報，經結算去年全年營收87.04億元，歸屬於母公司業主淨利4.66億元，EPS 6.3元，平均毛利率為17.77％，相較於2021年的EPS 8.04元及毛利率19.75％出現下滑。
儘管崇越電去年獲利走弱，但仍採行高配息制，擬派發4.41元現金股利，以其去年EPS 6.3元換算，派發率仍達到七成，以2日的收盤價75.2元換算，現金股息殖利率達5.86％。
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