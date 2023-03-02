缺料歡樂party結束，專業電子化學材料Silicone通路商崇越電（3388）去年EPS走弱，僅來到6.3元，相較於前年的EPS 8.04元，衰退逾二成，其中第四季更落入全年的低點，單季EPS僅0.53元。展望今年首季，崇越電指出，1月因逢農曆春節，工作天數銳減、2月工作天數雖有回升，但需求不振，目前看來今年首季恐難見到回升跡象。