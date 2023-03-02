崇越電2日公布去年財報，經結算去年全年營收87.04億元，歸屬於母公司業主淨利4.66億元，EPS 6.3元，平均毛利率為17.77％，相較於2021年的EPS 8.04元及毛利率19.75％出現下滑。

儘管崇越電去年獲利走弱，但仍採行高配息制，擬派發4.41元現金股利，以其去年EPS 6.3元換算，派發率仍達到七成，以2日的收盤價75.2元換算，現金股息殖利率達5.86％。

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