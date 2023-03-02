2019年掛牌以來，00853B已進行過13次配息，最近兩季單季年化配息率分別達到4.07％及3.6％。聯準會升息進入末升段，推動資金湧入債市。根據CMoney數據，截至2月24日，該檔ETF今年來規模成長27.44％，已發行受益權單位數增加超過萬張，增幅達到26.11％，受益人數也成長529.41％。

00853B追蹤指數為彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數，持債嚴選U.S.A三大關鍵字：「美元計價(U, US Dollar)」、「優先償債順位(S, Senior)」、「高評級公司債(A, A-Grade)」。截至1月31日，該檔ETF持債的前十大發行公司包括蘋果、亞馬遜、花旗及高盛等各產業龍頭，公司財務體質佳，面對景氣下行具備較強抵禦能力。

對於債市後市表現，統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，近期美國最新公布的經濟數據顯示，通膨下降趨勢放緩且就業市場增溫，使市場預期聯準會仍將維持較高利率，以等待通膨降溫。但目前利率水準已接近終點利率，聯準會升息進入末升段，讓高評級債券價格可能落底，投資甜蜜點浮現。現階段投資高評級債券，不僅能獲得較高的息收，未來聯準會停止升息，甚至是降息時，也有望賺取資本利得。根據歷史經驗，高評級債券會率先反映聯準會利率終點，使債券價格落底反彈。另外，高評級債券信評等級高的特色，使此類債券的違約風險極低，避險效果近似公債。