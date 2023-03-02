據統計，創意、韋僑、神準及明揚等4檔個股，去年每股獲利（EPS）各達27.69元、4.5元、21.7元及11.55元，同步寫下歷史新高，去年獲利傳捷報，是推升股價創高的重要推手。
此外，晶睿、倍力、泰茂、凌群、寒舍、拓凱、宏碁資訊、益張、大汽電、佳穎、君帆、虹堡、保勝光學、維田、叡揚、虎門科技、長佳智能、巨有科技等，2日股價也同步登峰。合計上述22檔個股，股價同寫歷史新高。
近來台股指數雖然在15,500點上下震盪，但個股百花齊放，每天多有一、二十檔個股輪流創新高，部分個股則持續創高。
台股2日震盪逾120點，最後以15,598點作收，小漲0.23點，日K拉出上短下長的紅十字棒，25檔個股強勢收漲停，並有創意（3443）、韋僑（6417）、神準（3558）、明揚（8420）等22檔上市櫃股價創歷史新高，雖半導體及金融股同步拉回，致指數上攻乏力，但個股百花齊放。
據統計，創意、韋僑、神準及明揚等4檔個股，去年每股獲利（EPS）各達27.69元、4.5元、21.7元及11.55元，同步寫下歷史新高，去年獲利傳捷報，是推升股價創高的重要推手。
此外，晶睿、倍力、泰茂、凌群、寒舍、拓凱、宏碁資訊、益張、大汽電、佳穎、君帆、虹堡、保勝光學、維田、叡揚、虎門科技、長佳智能、巨有科技等，2日股價也同步登峰。合計上述22檔個股，股價同寫歷史新高。
近來台股指數雖然在15,500點上下震盪，但個股百花齊放，每天多有一、二十檔個股輪流創新高，部分個股則持續創高。
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