桃園市八德林奇珍古墓立碑於1864年，舊址位於建興街92街、座落在林家家族墓園，其陵墓為圓形丘狀，陵墓旁種植樹木，墓樹成拱庇蔭後人，2009年登錄為歷史建築，不過受八德擴大都市計畫區開發影響而遷移。近期遭文史人士批評，遷葬後具歷史價值的墓碑由林家帶回，反倒是新蓋的圓形建築登錄為歷史建築；對此文化局回應，將邀集專業人士到現場勘查。

林奇珍古墓墓碑由3塊石板排列而成，據國家文化資產網顯示，墓碑陰刻仿宋體，其中「澄邑」代表林二公林奇珍祖籍福建漳州海澄縣，推測其約出生於1796年前後，來台時間約在1820年，為清中葉八德地區漢人墾拓的歷史直接見證，墓碑銘則為山形陰刻仿宋體墓碑，年代超過150年，足以表現地域風貌、民間藝術特色。

長期關注台灣文化資產的文史工作者蕭文杰，日前於臉書發文直呼，「八德林奇珍古墓因都市開發被遷移，原本墓碑由家屬帶回，新蓋的圓形建築卻登錄為歷史建築，桃園文化局的委員到底有沒有專業？」引起討論。他認為，古蹟、歷史建築異地重組便失去文資保存的精神，新址的林奇珍古墓紀念碑牌甚至連古墓碑都沒有陳列，無法讓世人看見歷史。

文化局表示，八德林奇珍古墓登於桃園縣政府時期2009年3月27日公告登錄為歷史建築，由於八德都市計畫與細部計畫皆已完成法定程序，為了使得都市計畫與文化資產保存競合，同年7月1日縣府各單位與林家代表協調達成共識，決議請古墓所有權人配合辦理遷葬事宜、討論古墓碑牌存放地點。

文化局說，2010年11月19日辦理林奇珍古墓設置紀念碑會勘，紀念碑規畫構想由林家代表提供，林家代表決議將墓碑帶回並存於林家，最後於興豐公園內設置林奇珍古墓紀念碑牌。針對文史人士提出的意見，後續將就文化資產依法進行研議，邀集文資委員等專業人士到現場勘查。